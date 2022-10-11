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Росіяни атакували іранськими дронами Ладижинську ТЕС

Фото: Росіяни атакували іранськими дронами Ладижиську ТЕС (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС Вінницької області. Подробиці наразі не уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Усі служби працюють", - пише Борзов.

Також голова ОВА закликає містян дотримуватись усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги.

Оновлено 8.45. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови Ладижина Олександр Коломієць, при влучанні у Ладижинську ТЕС травмованих немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз тим часом засудив Росію через приватизацію тимчасово захопленої ЗАЕС. Закликав посилення присутності МАГАТЕ для підвищення безпечності об'єкта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяВінницька область