RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжинскую ТЭС

Фото: Россияне атаковали иранскими дронами Ладыжисскую ТЭС (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС Винницкой области. Подробности пока не уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136". Все службы работают", - пишет Борзов.

Также глава ОВА призывает горожан соблюдать все меры безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз тем временем осудил Россию из-за приватизации временно захваченной ЗАЭС. Призвал усиление присутствия МАГАТЭ для повышения безопасности объекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВинницкая область