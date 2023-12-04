Росіяни атакували передмістя Херсона: є загиблий та поранені
Російські війська вдень 4 грудня вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, також є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Зокрема, в Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.
А у селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці.
Також до лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка.
Як зазначається, чоловіки на момент ворожої атаки виконували ремонтні роботи на вулиці.
Обстріли Херсона та області
Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.
Так, сьогодні російська армія обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок атаки поранений.
Також 30 листопада російська армія атакувала село Даріївка Херсонської області. Під обстріл потрапили дитсадок та лікарня, четверо людей були поранені.
19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна
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