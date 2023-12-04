Окупанти вдарили по дитсадку в Херсоні: одну людину поранено (фото)

Російська армія обстріляла дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона у понеділок, 4 грудня. Є поранений.

"Російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація уточнюється", - розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу дитсадка у Херсоні 4 грудня (t.me/olexandrprokudin)

Крім того, за словами голови ОВА, внаслідок обстрілу, що стався близько 11:00, у будівлі пошкоджено стіни, а також повибивало вікна.

Як додав очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, пораненій жінці 57 років.

"Вона перебувала на вулиці на момент обстрілу. Наразі травмовану ушпиталили", - зазначив він.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Наприклад, 19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Додамо, що російські війська часто обирають цілями для атак лікарні та дитячі садки. Наприклад, 30 листопада російська армія атакувала село Даріївка Херсонської області. Під обстріл потрапили дитсадок та лікарня, четверо людей були поранені.