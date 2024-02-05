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Росіяни атакували Херсон з лівобережжя Дніпра, загинули двоє людей

Понеділок 05 лютого 2024 13:05
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Росіяни атакували Херсон з лівобережжя Дніпра, загинули двоє людей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли Херсон з тимчасово окупованного лівобережжя Дніпра. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. На місці виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків.

При цьому Мрочко додав, що наразі інформація уточнюється.

Оновлено: 13:09

Внаслідок обстрілу також одна людина дістала поранення. Їй надається медична допомога.

Оновлено: 13:27

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

Росіяни атакували Херсон з лівобережжя Дніпра, загинули двоє людей

Фото: обстріл Херсону (t.me/phogovua)

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

Військові експерти припускають, що наступальні можливості російських військ на лівому березі Херсонської області обмежені. Причиною є слабка підготовка та координація загарбників.

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