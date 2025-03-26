Росіяни атакували Харківську область: серед постраждалих діти та літні люди

Внаслідок влучання ворожого "Шахеду" у житловий будинок, постраждали кілька людей. Серед них 14-річна дівчина, яка зазнала важких травм і була шпиталізована. Також поранення отримав 26-річний чоловік.

Під час цієї ж атаки на селище поранення отримали дві жінки - 67 та 60 років. Наразі жінки отримують медичну допомогу.

Фото: росіяни здійснили атаку на селище Золочів (t.me/synegubov)

Окрім цього, троє людей, які перебували у зоні атаки, отримали гостру реакцію на стрес.