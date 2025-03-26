Россияне атаковали Харьковскую область: среди пострадавших дети и пожилые люди

Россияне атаковали Золочев в Харьковской области с помощью дрона. В результате атаки пострадали несколько человек, в частности 14-летняя девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В результате попадания вражеского "Шахеда" в жилой дом, пострадали несколько человек. Среди них 14-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Также ранения получил 26-летний мужчина.
Во время этой же атаки на поселок ранения получили две женщины - 67 и 60 лет. Сейчас женщины получают медицинскую помощь.
Кроме этого, трое людей, которые находились в зоне атаки, получили острую реакцию на стресс.
Заметим, что в Харькове сегодня вечером прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ударными дронами "Шахед".
Кроме того, напомним, что в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.
Силам ПВО удалось сбить 56 дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Также 48 дронов были локально потеряны без негативных последствий. Из-за обстрелов пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.
Напомним, что в последнее время к ночным атакам дронами враг прибегает каждый день. Например, в ночь на 25 марта террористы запустили 139 беспилотников. Тогда же ПВО сбила 78 дронов.
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