У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою "Шахедів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Терехова, у Харкові пролунала низка вибухів. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні дрони у напрямку Харкова з півночі.

"Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні", - повідомив мер.

Як зазначив Терехов, останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Оновлено 21:11

За інформацією глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.