У Харкові пролунали вибухи, місто під атакою "Шахедів"
У Харкові ввечері 26 березня пролунали вибухи. Російські війська атакують місто ударними дронами "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
За словами Терехова, у Харкові пролунала низка вибухів. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі ударні дрони у напрямку Харкова з півночі.
"Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні", - повідомив мер.
Як зазначив Терехов, останній удар, попередньо, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Оновлено 21:11
За інформацією глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Вона госпіталізована до лікарні.
Обстріл України 26 березня
У ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників. Дрони атакували з чотирьох напрямків.
Силам ППО вдалося збити 56 дронів типу Shahed й безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Також 48 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.
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