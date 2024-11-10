Росіяни атакували Харківську область: серед постраждалих діти

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Так, увечері 9 листопада росіяни вдарили гібридом ракети та авіабомби "Гром-Е1" по Харкову. "Приліт" був у відкриту місцевість, але після вибуху уламки боєприпасу завдали пошкодження житловим будинкам.

Також російські війська вдарили по Харкову та вранці 10 листопада. Був "приліт" у Київському районі міста.

Окрім атак на Харків, у ніч на 10 листопада росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів. Під ударом були Одеська область, де постраждали двоє людей та Київська, де ППО збила 15 БПЛА, якими РФ намагалася атакувати Київ.

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