Россияне атаковали Харьковскую область: среди пострадавших дети

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. Так, вечером 9 ноября россияне ударили гибридом ракеты и авиабомбы "Гром-Е1" по Харькову. "Прилет" был в открытую местность, но после взрыва обломки боеприпаса нанесли повреждения жилым домам.

Также российские войска ударили по Харькову и утром 10 ноября. Был "прилет" в Киевском районе города.

Кроме атак на Харьков, в ночь на 10 ноября россияне запустили по Украине рекордное количество дронов. Под ударом были Одесская область, где пострадали двое людей и Киевская, где ПВО сбила 15 БПЛА, которыми РФ пыталась атаковать Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.