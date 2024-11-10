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Россияне атаковали Харьковскую область: среди пострадавших дети

Фото: оккупанты атаковали Чугуевскую общину Харьковской области 10 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Чугуевскую общину Харьковской области. Четыре человека пострадали, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 00:37 в результате падения обломков БПЛА типа "Shahed" в Чугуевской общине поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания", - рассказал он.

По данным главы ОВА, горели три авто, было повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей.

"Два человека получили острую реакцию на стресс", - добавил Синегубов.

Пострадали еще двое детей

Позже, уже около 12:30, Синегубов отметил, что пострадали четыре человека.

"В результате удара по Чугуевской общине получили ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик", - рассказал он.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. Так, вечером 9 ноября россияне ударили гибридом ракеты и авиабомбы "Гром-Е1" по Харькову. "Прилет" был в открытую местность, но после взрыва обломки боеприпаса нанесли повреждения жилым домам.

Также российские войска ударили по Харькову и утром 10 ноября. Был "прилет" в Киевском районе города.

Кроме атак на Харьков, в ночь на 10 ноября россияне запустили по Украине рекордное количество дронов. Под ударом были Одесская область, где пострадали двое людей и Киевская, где ПВО сбила 15 БПЛА, которыми РФ пыталась атаковать Киев.

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ХарьковЧугуевВойна в Украине