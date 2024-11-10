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Окупанти вдарили по Харкову: що відомо

Харків, Неділя 10 листопада 2024 10:02
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Окупанти вдарили по Харкову: що відомо Фото: окупанти обстріляли Харків 10 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 10 листопада вдарили по Харкову. Був "приліт" у Київському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Вибухи у Харкові пролунали близько 9:20. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують.

"За попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова", - повідомив пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що профільні служби виїхали на огляд місця влучання.

Оновлено о 10:15

Мер Харкова зазначив, що удар був по лісосмузі. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

Варто додати, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски росіянам керованих авіаційних бомб по Харківській області і закликали жителів Харкова перебувати в укриттях.

Нічна атака ворога

Ввечері 9 листопада окупанти обстріляли Харків. Росіяни застосували гібрид ракети й авіабомби "Гром-Є1". Відомо, що окупанти вдарили по Слобідському району міста, "приліт" був на відкритій місцевості. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки.

В ніч на 10 листопада росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Зафіксовано пуски 145 безпілотників.

ППО працювала у 13 областях України. Захисники знищили 62 дрони, ще 67 безпілотників локаційно втрачені. 10 дронів вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

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