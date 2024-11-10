Окупанти вдарили по Харкову: що відомо

Російські війська зранку 10 листопада вдарили по Харкову. Був "приліт" у Київському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Вибухи у Харкові пролунали близько 9:20. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують.

"За попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова", - повідомив пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що профільні служби виїхали на огляд місця влучання.

Оновлено о 10:15

Мер Харкова зазначив, що удар був по лісосмузі. За попередніми даними, без руйнувань та постраждалих.

Варто додати, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски росіянам керованих авіаційних бомб по Харківській області і закликали жителів Харкова перебувати в укриттях.