Росіяни атакували Харків: у місті перебої зі світлом і зупинилось метро

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні", - написав Терехов.

Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

За попередніми даними, про постраждалих не повідомлялось.

Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові зупинилось метро.

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - повідомили у Telegram-каналі "Харківського метрополітену".

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, вчора російські війська знову масовано обстріляли Харків використавши чотири КАБи.Місце удару припало на житлову забудову.

Пізніше повідомлялось, що в результаті удару двоє людей загинули, ще 53 поранені. У лікарні перебувають понад 40 людей після цього обстрілу, деякі з них – у тяжкому стані.

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