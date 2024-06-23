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Росіяни атакували Харків: у місті перебої зі світлом і зупинилось метро

Ілюстративне фото: Харків обстріляли 23 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень неділі, 23 червня, завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні", - написав Терехов.

Детально про те, що це за бомби та як Росія використовує їх - читайте у матеріалі РБК-Україна.

За попередніми даними, про постраждалих не повідомлялось.

Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачання. У Харкові зупинилось метро.

"Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - повідомили у Telegram-каналі "Харківського метрополітену".

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, вчора російські війська знову масовано обстріляли Харків використавши чотири КАБи.Місце удару припало на житлову забудову.

Пізніше повідомлялось, що в результаті удару двоє людей загинули, ще 53 поранені. У лікарні перебувають понад 40 людей після цього обстрілу, деякі з них – у тяжкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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