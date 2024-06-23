Россияне атаковали Харьков: в городе перебои со светом и остановилось метро, есть жертва

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны", – написал Терехов.

Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

Позже Терехов сообщил, что авиаудар пришелся по частному сектору города.

"Один из ударов пришелся по частному сектору города. Есть информация о погибших", - сообщил он.

По данным Терехова, попадание было в двух районах. Это Шевченковский и Холодногорский районы. Уже известно о погибших, но информация уточняется.

"Кроме этого хочу сказать, что к сожалению нет энергоснабжения в половине города. Остановилось метро, наземный электротранспорт. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы", - рассказал Терехов в эфире национального телемарафона.

Что известно о раненых и жертвах

По данным Терехова, по состоянию на 15:35 известно об одном погибшем и четырех раненых - им оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 15:55 известно, что было попадание в два района. Есть один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом.

Еще трое пострадавших в другом районе города – там удар по детскому учебному заведению.

Перебои со светом

Также известно, что после авиаудара в городе начались перебои по электроснабжению. В Харькове остановилось метро.

"Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - сообщили в Telegram-канале "Харьковского метрополитена".

Отметим, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме того, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Обстрелы Харькова

Напомним, вчера российские войска снова массированно обстреляли Харьков использовав четыре КАБа. Место удара пришлось на жилую застройку.

Позже сообщалось, что в результате удара два человека погибли, еще 53 ранены. В больнице находятся более 40 человек после этого обстрела, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .