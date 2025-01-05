Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"

Російська армія у неділю, 5 січня, атакувала Харків. Окупати завдали удару дроном типу "Молнія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
Повітряну тривогу у Харкові від початку доби оголошували вже чотири рази. Остання була оголошена о 14:54.
У мережі повідомляли про вибухи у Харкові. Мер підтвердив удар по місту.
"Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів", - зазначив Терехов.
За його словами, обійшлося без постраждалих.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар зафіксували близько 14:40. Влучання було на відкритій території.
Оновлено о 15:30
За інформацією голови Харківської ОВА, у Харкові внаслідок удару БПЛА пошкоджений приватний будинок.
В ніч на 5 січня російські окупанти атакували Україну дронами. Росіяни випустили 103 безпілотники з трьох напрямків - Брянськ, Міллерово та Орел.
Сили ППО знищили 61 дрон. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Через ворожу атаку у Харківській області були пошкоджені приватні будинки, троє осіб постраждали.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, у дронах, якими сьогодні РФ атакувала Україну, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.