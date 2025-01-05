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Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"

Фото: окупанти вдарили по Харкову дроном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у неділю, 5 січня, атакувала Харків. Окупати завдали удару дроном типу "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

Повітряну тривогу у Харкові від початку доби оголошували вже чотири рази. Остання була оголошена о 14:54.

У мережі повідомляли про вибухи у Харкові. Мер підтвердив удар по місту.

"Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів", - зазначив Терехов.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар зафіксували близько 14:40. Влучання було на відкритій території.

Оновлено о 15:30

За інформацією голови Харківської ОВА, у Харкові внаслідок удару БПЛА пошкоджений приватний будинок.

Нічна атака дронів РФ

В ніч на 5 січня російські окупанти атакували Україну дронами. Росіяни випустили 103 безпілотники з трьох напрямків - Брянськ, Міллерово та Орел.

Сили ППО знищили 61 дрон. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Через ворожу атаку у Харківській області були пошкоджені приватні будинки, троє осіб постраждали.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, у дронах, якими сьогодні РФ атакувала Україну, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

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