Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"

Повітряну тривогу у Харкові від початку доби оголошували вже чотири рази. Остання була оголошена о 14:54.

У мережі повідомляли про вибухи у Харкові. Мер підтвердив удар по місту.

"Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів", - зазначив Терехов.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар зафіксували близько 14:40. Влучання було на відкритій території.

Оновлено о 15:30

За інформацією голови Харківської ОВА, у Харкові внаслідок удару БПЛА пошкоджений приватний будинок.