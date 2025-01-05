Россияне атаковали Харьков дроном "Молния"

Российская армия в воскресенье, 5 января, атаковала Харьков. Оккупанты нанесли удар дроном типа "Молния".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
Воздушную тревогу в Харькове с начала суток объявляли уже четыре раза. Последняя была объявлена в 14:54.
В сети сообщали о взрывах в Харькове. Мэр подтвердил удар по городу.
"Есть прилет БПЛА, предварительно "Молнии". На границе Киевского и Салтовского районов", - отметил Терехов.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что удар зафиксировали около 14:40. Попадание было на открытой территории.
Обновлено в 15:30
По информации главы Харьковской ОВА, в Харькове в результате удара БПЛА поврежден частный дом.
В ночь на 5 января российские оккупанты атаковали Украину дронами. Россияне выпустили 103 беспилотника с трех направлений - Брянск, Миллерово и Орел.
Силы ПВО уничтожили 61 дрон. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
Из-за вражеской атаки в Харьковской области были повреждены частные дома, три человека пострадали.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, в дронах, которыми сегодня РФ атаковала Украину, обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.
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