Росія атакувала Україну, застосувавши понад 100 дронів. Скільки збито

Російські війська запустили 103 дрони з трьох напрямків по Україні в ніч на 5 січня. ППО збила понад половину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 ударного БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили військові.

"У ніч на 5 січня противник атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

У Харківській області "Шахед" атакував село Краснокутськ. Внаслідок влучання дрону в проїзджу частину пошкоджено чотири приватні будинки та паркан. Крім того, постраждали три людини.

Крім того, Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Майже одразу повідомлялось, що серед поранених є діти, також люди можуть бути під завалами.

Пізніше кількість поранених зросла до 5. По остаточній інформації, через удар по багатоповерхівці у Сумській області були поранені 10 людей.

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