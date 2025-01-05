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Росія атакувала Україну, застосувавши понад 100 дронів. Скільки збито

Україна, Неділя 05 січня 2025 09:30
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Росія атакувала Україну, застосувавши понад 100 дронів. Скільки збито Фото: ППО збила 61 з 103 дронів під час атаки РФ по Україні 5 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська запустили 103 дрони з трьох напрямків по Україні в ніч на 5 січня. ППО збила понад половину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 5 січня противник атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 61 ударного БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили військові.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Крім того, 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Атаки РФ по Україні

У Харківській області "Шахед" атакував село Краснокутськ. Внаслідок влучання дрону в проїзджу частину пошкоджено чотири приватні будинки та паркан. Крім того, постраждали три людини.

Крім того, Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Майже одразу повідомлялось, що серед поранених є діти, також люди можуть бути під завалами.

Пізніше кількість поранених зросла до 5. По остаточній інформації, через удар по багатоповерхівці у Сумській області були поранені 10 людей.

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