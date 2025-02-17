Росіяни атакували Харків БПЛА, у місті пролунав вибух

Вибух в районі міста Харків було чути близько 01:20.

Як розповів мер міста, під ворожу повітряну атаку потрапив Салтівський район Харкова.

"У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БПЛА типу «Шахед» був атакований Салтівський район міста", - йдеться в публікації Терехова у Telegram.

Він також додав, зо деталі дронової атаки на Харків з'ясовуються.

Оновлено 1:44

Терехов повідомив, що у Холодногірському районі Харкова зафіксоване влучання ворожого БПЛА типу "Шахед" на території приватного домоволодіння.

Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Нічна комбінована повітряна атака

Як повідомлялося раніше, ще вечорі 16 лютого російські загарбники запустили ударні безпілотники у бік України для повітряної атаки. БПЛА противника заходили з північного та південного напрямків.

Крім того, у Повітряних силах ввечері у неділю також попереджали про загрозу балістики. Фіксувалися також пуски ворогом керованих авіабомб на Сумську область.

Вже близько пів на першу годину ночі у Києві на тлі дронової атаки було чути вибухи, місцева влада розповіла про роботу ППО як у столиці, так і в Київській області.

Крім того, вночі в Повітряних силах зробили попереджання про загрозу ракетної атаки з боку російських загарбників для Запорізької області.