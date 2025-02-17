Россияне атаковали Харьков БПЛА: в городе прозвучали взрывы, есть пострадавшие

Взрыв в районе города Харьков был слышен около 01:20.

Как рассказал мэр города, под вражескую воздушную атаку попал Салтовский район Харькова.

"В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города", - говорится в публикации Терехова в Telegram.

Он также добавил, что детали дроновой атаки на Харьков выясняются.

Кроме того, по словам Терехова, в Холодногорском районе у двух человек острая реакция на стресс.

Обновлено 1:44

Терехов сообщил, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" на территории частного домовладения.

В результате удара поврежден жилой дом.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

Обновлено: уточнены последствия "прилетов"

Позже Терехов рассказал, что в Салтовском районе Харькова дроновый удар, по предварительным данным, пришелся возле админздания.

"По состоянию на данный момент - без пострадавших. В админзданиях и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется", - проинформировал городской голова.

Также мэр Харькова отметил, что в Холодногорском районе уже 3 человека обратились за медпомощью из-за острой реакции на стресс.

Обновлено: данные полиции о последствиях

Как передали в Полиции Харьковской области, из-за атаки российских дронов были зафиксированы попадания в Салтовском и Холодногорском районах Харькова.

"17 февраля около 1:20 в Харькове прогремели два взрыва. В результате попадания в Салтовском районе повреждены окна дома. В Холодногорском районе "Шахед" попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственного сооружения. Повреждены жилые дома. Трое женщин подверглись острой реакции на стресс", - рассказали.

Также отмечается, что на места попадания выехали следственно-оперативные группы, спасатели и медики.

"По факту военных преступлений открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Ночная комбинированная воздушная атака

Как сообщалось ранее, еще вечером 16 февраля российские захватчики запустили ударные беспилотники в сторону Украины для воздушной атаки. БПЛА противника заходили по северному и южному направлениям.

Кроме того, в воздушных силах вечером в воскресенье также предупреждали об угрозе баллистики. Фиксировались также пуски врагом управляемых авиабомб на Сумскую область.

Уже около получаса ночи в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, местные власти рассказали о работе ПВО как в столице, так и в Киевской области.

Кроме того, ночью в Воздушных силах было предупреждено об угрозе ракетной атаки со стороны российских захватчиков для Запорожской области.