Россияне атаковали Харьков БПЛА: в городе прозвучали взрывы, есть пострадавшие

В Харькове в ночь на 17 февраля прогремели взрывы. Российские захватчики нанесли дроновой удар по городу.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.
Взрыв в районе города Харьков был слышен около 01:20.
Как рассказал мэр города, под вражескую воздушную атаку попал Салтовский район Харькова.
"В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города", - говорится в публикации Терехова в Telegram.
Он также добавил, что детали дроновой атаки на Харьков выясняются.
Кроме того, по словам Терехова, в Холодногорском районе у двух человек острая реакция на стресс.
Терехов сообщил, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" на территории частного домовладения.
В результате удара поврежден жилой дом.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.
Позже Терехов рассказал, что в Салтовском районе Харькова дроновый удар, по предварительным данным, пришелся возле админздания.
"По состоянию на данный момент - без пострадавших. В админзданиях и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется", - проинформировал городской голова.
Также мэр Харькова отметил, что в Холодногорском районе уже 3 человека обратились за медпомощью из-за острой реакции на стресс.
Как передали в Полиции Харьковской области, из-за атаки российских дронов были зафиксированы попадания в Салтовском и Холодногорском районах Харькова.
"17 февраля около 1:20 в Харькове прогремели два взрыва. В результате попадания в Салтовском районе повреждены окна дома. В Холодногорском районе "Шахед" попал в частный сектор. Есть возгорание хозяйственного сооружения. Повреждены жилые дома. Трое женщин подверглись острой реакции на стресс", - рассказали.
Также отмечается, что на места попадания выехали следственно-оперативные группы, спасатели и медики.
"По факту военных преступлений открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Как сообщалось ранее, еще вечером 16 февраля российские захватчики запустили ударные беспилотники в сторону Украины для воздушной атаки. БПЛА противника заходили по северному и южному направлениям.
Кроме того, в воздушных силах вечером в воскресенье также предупреждали об угрозе баллистики. Фиксировались также пуски врагом управляемых авиабомб на Сумскую область.
Уже около получаса ночи в Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, местные власти рассказали о работе ПВО как в столице, так и в Киевской области.
Кроме того, ночью в Воздушных силах было предупреждено об угрозе ракетной атаки со стороны российских захватчиков для Запорожской области.
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