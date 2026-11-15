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Росіяни атакували енергооб'єкт на Одещині, понад 40 тисяч споживачів без світла

11:08 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: енергетик ДТЕК на пошкодженому після російської атаки об'єкті (Getty Images)

Російські війська вночі 15 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Пошкодження залишили без світла десятки тисяч родин, ремонт триватиме певний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Вночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла", - йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно це стало безпечно. Наразі фахівці розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

У компанії попередили, що відновлення потребуватиме часу. Водночас енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів області.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська масовано атакували Чорноморськ Одеської області. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, чотириповерхову адміністративну будівлю та житлові будинки.

Вибухова хвиля також пошкодила газову трубу, а два припарковані автомобілі загорілися. Місто залишилося без електропостачання.

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ДТЕКРосійська ФедераціяУкраїнаОдесаВідключеня світлаЕнергетики