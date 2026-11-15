Росіяни атакували енергооб'єкт на Одещині, понад 40 тисяч споживачів без світла

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська масовано атакували Чорноморськ Одеської області. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, пошкоджено енергетичну інфраструктуру, чотириповерхову адміністративну будівлю та житлові будинки.

Вибухова хвиля також пошкодила газову трубу, а два припарковані автомобілі загорілися. Місто залишилося без електропостачання.