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Россияне атаковали энергообъект в Одесской области, более 40 тысяч потребителей без света

11:08 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: энергетик ДТЭК на поврежденном после российской атаки объекте (Getty Images)

Российские войска ночью 15 ноября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждение оставили без света десятки тысяч семей, ремонт будет длиться некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ночью враг атаковал энергетический объект ДТЭК. 41 тысяча семей осталась без света", - говорится в сообщении.

Энергетики начали восстановительные работы, как только это стало безопасно. Специалисты разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.

В компании предупредили, что восстановление потребует времени. В то же время энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей области.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска массированно атаковали Черноморск Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, повреждена энергетическая инфраструктура, четырехэтажное административное здание и жилые дома.

Взрывная волна также повредила газовую трубу, а два припаркованных автомобиля загорелись. Город остался без электроснабжения.

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