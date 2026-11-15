Россияне атаковали энергообъект в Одесской области, более 40 тысяч потребителей без света

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска массированно атаковали Черноморск Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, повреждена энергетическая инфраструктура, четырехэтажное административное здание и жилые дома.

Взрывная волна также повредила газовую трубу, а два припаркованных автомобиля загорелись. Город остался без электроснабжения.