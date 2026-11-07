Росіяни атакували енергетику Вінниччини: є важкопоранений, в області перебої зі світлом

Нагадаємо, вранці 7 листопада після нічної атаки РФ у Києві запровадили екстрені відключення світла. Через складну ситуацію в енергосистемі також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

У Чернігові того ж ранку через аварію на об'єкті електропостачання місто повністю залишилося без світла. Без електрики опинилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігівському та Корюківському районах, Чернігові й Славутичі. Частину споживачів уже заживили.