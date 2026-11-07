Россияне атаковали энергетику Винницкой области: есть тяжело раненый, в области перебои со светом

Российские войска ночью 7 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате обстрела один человек получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальнице Винницкой ОВА Натальи Заболотной.
По словам главы ОВА, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.
Кроме энергетических объектов во время атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены здания пожарной части и территория местного рынка.
В результате пожаров уничтожены немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбило окна.
Из-за повреждений энергообъектов в регионе возникли перебои с электроснабжением. Энергетики работают над возобновлением подачи света.
На местах продолжают работать соответствующие службы, устраняющие последствия российской атаки.
Напомним, утром 7 ноября после ночной атаки РФ в Киеве ввели экстренные отключения света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме также возникли перебои с тепло- и водоснабжением.
В Чернигове в то же утро из - за аварии на объекте электроснабжения город полностью остался без света. Без электричества оказалось около 150 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах, Чернигове и Славутиче. Часть потребителей уже заживили.