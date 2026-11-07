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Россияне атаковали энергетику Винницкой области: есть тяжело раненый, в области перебои со светом

09:08 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)

Российские войска ночью 7 ноября атаковали энергетическую инфраструктуру Винницкой области. В результате обстрела один человек получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальнице Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

По словам главы ОВА, пострадавшего госпитализировали. В настоящее время он находится под наблюдением медиков, оказывающих всю необходимую помощь.

Кроме энергетических объектов во время атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены здания пожарной части и территория местного рынка.

В результате пожаров уничтожены немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбило окна.

Из-за повреждений энергообъектов в регионе возникли перебои с электроснабжением. Энергетики работают над возобновлением подачи света.

На местах продолжают работать соответствующие службы, устраняющие последствия российской атаки.

Напомним, утром 7 ноября после ночной атаки РФ в Киеве ввели экстренные отключения света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме также возникли перебои с тепло- и водоснабжением.

В Чернигове в то же утро из - за аварии на объекте электроснабжения город полностью остался без света. Без электричества оказалось около 150 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах, Чернигове и Славутиче. Часть потребителей уже заживили.

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