Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру: сотні населених пунктів знеструмлені

Росіяни атакували енергетичні об'єкти у трьох областях. Зокрема, зафіксовані 5 ударів дронами по Києву.

Також ворог ракетними ударами пошкодив критичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях. Знеструмлені сотні населених пунктів.

"Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування", - зазначив Шмигаль.

Українців закликали заощаджувати електроенергію через пошкодження, особливо у пікові години.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву, внаслідок атаки відомо про щонайменше одного загиблого.

Крім того, у Харкові через перебої електроенергії зупинилося метро та інший електротранспорт.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровські області попередили про відключення світла.

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