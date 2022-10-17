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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: сотни населенных пунктов обесточены

Фото: в Украине из-за обстрелов сотни населенных пунктов обесточены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов сотни населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Россияне атаковали энергетические объекты в трех областях. В частности, зафиксированы 5 ударов дронами по Киеву.

Также противник ракетными ударами повредил критическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях. Обесточены сотни населенных пунктов.

"В настоящее время все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования", - отметил Шмыгаль.

Украинцев призвали экономить электроэнергию из-за повреждений, особенно в пиковые часы.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву, в результате атаки известно по меньшей мере об одном погибшем.

Кроме того, в Харькове из-за перебоев электроэнергии остановилось метро и другой электротранспорт.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области предупредили об отключении света.

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