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У Харкові зупинилося метро: у чому причина

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Харків, Понеділок 17 жовтня 2022 11:39
У Харкові зупинилося метро: у чому причина Фото: у Харкові призупинили рух метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові сьогодні, 17 жовтня, призупинили рух потягів метрополітену. Причиною цього є перебої з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківського метро.

"З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих жителів, у місті також зупинився інший електротранспорт.

Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко у коментарі "Суспільному" пояснила, що частина споживачів у Харкові та Харківській області залишилася без електроенергії.

"Через спрацювання захисної автоматики частково знеструмлено споживачів деяких районів м. Харкова та Харківської області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав ударів по об'єктах інфраструктури. "Прильоти" були зафіксовані у Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровські області попередили про відключення світла.

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