Росіяни атакували єдиний у Кривому Розі "Епіцентр"

За словами Вілкула, вранці під російську атаку потрапив великий торговельний центр.

Він повідомив, що рятувальники локалізували пожежу, а комунальні служби, зокрема міський водоканал, забезпечують безперебійний підвіз води для ліквідації наслідків.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що ворожий удар зруйнував будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів.

Гасіння пожежі ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів.

"До ліквідації наслідків обстрілів ми залучили роботизовану та безпілотну техніку, аби убезпечити рятувальників. На місцях також працюють усі необхідні підрозділи поліції. Психологи підтримують постраждалих, слідчі фіксують цей черговий удар по цивільних об'єктах", - заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердили, що російський безпілотник влучив саме у гіпермаркет "Епіцентр".

Торговельний центр працював у Кривому Розі майже 19 років - із грудня 2007 року. Він забезпечував роботою близько 400 людей.