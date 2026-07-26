RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне атаковали единственный в Кривом Роге "Эпицентр"

12:32 26.07.2026 Вс
2 мин
Почти два десятилетия этот гипермаркет был частью жизни города
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует пожар после российского удара (facebook.com/DSNSSUMY)

Российский ударный дрон утром 26 июля попал в гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге. Огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров постройки.

По словам Вилкула, утром под атаку попал крупный торговый центр.

Он сообщил, что спасатели локализовали пожар, а коммунальные службы, в частности, городской водоканал, обеспечивают бесперебойный подвоз воды для ликвидации последствий.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что вражеский удар разрушил строительный гипермаркет. Огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров.

Тушение пожара усложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских ударов.

"К ликвидации последствий обстрелов мы привлекли роботизированную и беспилотную технику, чтобы обезопасить спасателей. На местах также работают все необходимые подразделения полиции. Психологи поддерживают пострадавших, следователи фиксируют этот очередной удар по гражданским объектам", - заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что российский беспилотник попал именно в гипермаркет "Эпицентр".

Торговый центр работал в Кривом Роге почти 19 лет - с декабря 2007 года. Он снабжал работой около 400 человек.

Напомним, 26 июля российская армия атаковала Харьков боеприпасом "Бандероль". Удар пришелся по частному сектору Слободского района, где погибла 40-летняя женщина, а еще девять человек, в том числе двое детей, пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаДнепропетровская областьБизнесКривой Рог