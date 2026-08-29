Росіяни атакували двома дронами лікарню в Краматорську

Російські війська атакували двома дронами і влучили в будівлю травматології міської лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка .

Російські війська сьогодні знову атакували Краматорськ. Два ударні дрони влучили в будівлю травматології міської лікарні.

За словами Гончаренка, це свідомий удар по цивільній інфраструктурі та людях, які щодня рятують життя інших.

"Лікарня - це місце, де рятують життя. Тут працюють лікарі, медсестри, санітари, сюди поранених привозять машини швидкі. І саме сюди росіяни спрямували свою зброю. Це не може бути випадковістю", - зазначив він.

Начальник МВА додав, що попри обстріл медики залишаються на своїх місцях і продовжують працювати.

"Краматорськ тримається. І тримають його люди, які, попри все, продовжують працювати", - наголосив Гончаренко.