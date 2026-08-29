Россияне атаковали двумя дронами больницу в Краматорске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко .

Российские войска сегодня снова атаковали Краматорск. Две ударные дроны попали в здание травматологии городской больницы.

По словам Гончаренко, это сознательный удар по гражданской инфраструктуре и людям, которые каждый день спасают жизнь других.

"Больница - это место, где спасают жизнь. Здесь работают врачи, медсестры, санитары, сюда раненых привозят машины скорые. И именно сюда россияне направили свое оружие. Это не может быть случайностью", - отметил он.

Начальник МВА добавил, что, несмотря на обстрел, медики остаются на своих местах и продолжают работать.

"Краматорск держится. И держат его люди, которые, несмотря ни на что, продолжают работать", - подчеркнул Гончаренко.