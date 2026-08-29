Россияне атаковали двумя дронами больницу в Краматорске
Российские войска атаковали двумя дронами и попали в здание травматологии городской больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко .
Российские войска сегодня снова атаковали Краматорск. Две ударные дроны попали в здание травматологии городской больницы.
По словам Гончаренко, это сознательный удар по гражданской инфраструктуре и людям, которые каждый день спасают жизнь других.
"Больница - это место, где спасают жизнь. Здесь работают врачи, медсестры, санитары, сюда раненых привозят машины скорые. И именно сюда россияне направили свое оружие. Это не может быть случайностью", - отметил он.
Начальник МВА добавил, что, несмотря на обстрел, медики остаются на своих местах и продолжают работать.
"Краматорск держится. И держат его люди, которые, несмотря ни на что, продолжают работать", - подчеркнул Гончаренко.
Напомним, сегодня, 29 августа, российский дрон под Краматорском попал в авто "Укрпочты" - водитель достал акубаротравму, сгорело около 500 посылок.
Краматорск из-за близости к фронту испытывает удары почти каждый день. 16 августа дрон РФ попал в отделение почты, тогда погиб человек, еще шестеро получили ранения.