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Россияне атаковали двумя дронами больницу в Краматорске

17:11 29.08.2026 Сб
1 мин
Оба удара пришлись по отделению травматологии
aimg Валерия Абабина
Россияне атаковали двумя дронами больницу в Краматорске Фото: Последствия атаки дронов по больнице (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
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Российские войска атаковали двумя дронами и попали в здание травматологии городской больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко .

Российские войска сегодня снова атаковали Краматорск. Две ударные дроны попали в здание травматологии городской больницы.

По словам Гончаренко, это сознательный удар по гражданской инфраструктуре и людям, которые каждый день спасают жизнь других.

"Больница - это место, где спасают жизнь. Здесь работают врачи, медсестры, санитары, сюда раненых привозят машины скорые. И именно сюда россияне направили свое оружие. Это не может быть случайностью", - отметил он.

Начальник МВА добавил, что, несмотря на обстрел, медики остаются на своих местах и продолжают работать.

"Краматорск держится. И держат его люди, которые, несмотря ни на что, продолжают работать", - подчеркнул Гончаренко.

Напомним, сегодня, 29 августа, российский дрон под Краматорском попал в авто "Укрпочты" - водитель достал акубаротравму, сгорело около 500 посылок.

Краматорск из-за близости к фронту испытывает удары почти каждый день. 16 августа дрон РФ попал в отделение почты, тогда погиб человек, еще шестеро получили ранения.

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