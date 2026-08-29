Дрон влучив в авто "Укрпошти" під Краматорськом: Смілянський показав відео

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

"Головне, що водій Сергій живий і вже в безпеці. Він отримав акубаротравму і йому надається вся необхідна допомога", - повідомив очільник "Укрпошти".

За словами Смілянського, співробітник компанії вже перебуває у безпеці.

Удари РФ по "Укрпошті"

Нагадаємо, росіяни постійно атаковують цивільну інфраструктуру поштового оператора у прифронтових областях.

Так, 25 серпня 2026 року ворог двічі влучив по відділенню та транспорту "Укрпошти" у місті Мена Чернігівської області, через що від будівлі майже нічого не залишилося.

Крім того, 16 серпня 2026 року російський дрон вдарив по приміщенню пошти в Краматорську Донецької області. Внаслідок тієї атаки загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранення.