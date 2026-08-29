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Дрон влучив в авто "Укрпошти" під Краматорськом: Смілянський показав відео

15:15 29.08.2026 Сб
1 хв
Близько п’ятисот відправлень згоріли
aimg Сергій Козачук
Дрон влучив в авто "Укрпошти" під Краматорськом: Смілянський показав відео Фото: російський дрон знищив автівку "Укрпошти" з посилками (facebook.com/ukrposhta)
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Російський дрон біля Краматорська вдарив по магістральній автівці Укрпошти. Водій вижив, а вартість близько 500 знищених посилок компанія компенсує клієнтам.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Деталі атаки та стан водія

Внаслідок ворожого удару автомобіль був уражений, однак водій Сергій залишився живим.

За словами Смілянського, співробітник компанії вже перебуває у безпеці.

"Головне, що водій Сергій живий і вже в безпеці. Він отримав акубаротравму і йому надається вся необхідна допомога", - повідомив очільник "Укрпошти".

Компенсація за знищені посилки

Через влучання дрона було знищено орієнтовно пів тисячі відправлень.

Компанія обіцяє повністю відшкодувати збитки людям.

Втрати - близько 500 посилок.

Рішення - "Укрпошта" безумовно компенсує їхню вартість клієнтам.

Робота в регіоні - компанія продовжує працювати та підтримувати жителів Донеччини.

Удари РФ по "Укрпошті"

Нагадаємо, росіяни постійно атаковують цивільну інфраструктуру поштового оператора у прифронтових областях.

Так, 25 серпня 2026 року ворог двічі влучив по відділенню та транспорту "Укрпошти" у місті Мена Чернігівської області, через що від будівлі майже нічого не залишилося.

Крім того, 16 серпня 2026 року російський дрон вдарив по приміщенню пошти в Краматорську Донецької області. Внаслідок тієї атаки загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранення.

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Укрпошта Війна в Україні Атака дронів Краматорськ Донецька область
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