Дрон влучив в авто "Укрпошти" під Краматорськом: Смілянський показав відео
Російський дрон біля Краматорська вдарив по магістральній автівці Укрпошти. Водій вижив, а вартість близько 500 знищених посилок компанія компенсує клієнтам.
Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Деталі атаки та стан водія
Внаслідок ворожого удару автомобіль був уражений, однак водій Сергій залишився живим.
За словами Смілянського, співробітник компанії вже перебуває у безпеці.
"Головне, що водій Сергій живий і вже в безпеці. Він отримав акубаротравму і йому надається вся необхідна допомога", - повідомив очільник "Укрпошти".
Компенсація за знищені посилки
Через влучання дрона було знищено орієнтовно пів тисячі відправлень.
Компанія обіцяє повністю відшкодувати збитки людям.
Втрати - близько 500 посилок.
Рішення - "Укрпошта" безумовно компенсує їхню вартість клієнтам.
Робота в регіоні - компанія продовжує працювати та підтримувати жителів Донеччини.
Удари РФ по "Укрпошті"
Нагадаємо, росіяни постійно атаковують цивільну інфраструктуру поштового оператора у прифронтових областях.
Так, 25 серпня 2026 року ворог двічі влучив по відділенню та транспорту "Укрпошти" у місті Мена Чернігівської області, через що від будівлі майже нічого не залишилося.
Крім того, 16 серпня 2026 року російський дрон вдарив по приміщенню пошти в Краматорську Донецької області. Внаслідок тієї атаки загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранення.