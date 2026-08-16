Росіяни вдарили дроном по пошті в Краматорську, є загиблий і поранені

У Краматорську Донецької області внаслідок удару російського безпілотника по відділенню пошти загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Що відомо про удар

Удень росіяни атакували Краматорськ безпілотником і влучили в приміщення пошти. Пошкоджено будівлю відділення, остаточні наслідки удару ще уточнюють.

За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранень. На місці працюють усі відповідальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Філашкін наголосив, що ворог знову вдарив по місцю, куди люди приходять у звичайних справах.

"Росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку", - зазначив він.

Голова ОВА закликав жителів Донеччини евакуюватися до безпечніших регіонів України.