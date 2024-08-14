Росіяни атакували два енергооб'єкти в Україні

Як зазначається, вночі російські дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. Станом на ранок всі споживачі вже зі світлом.

Крім того, сьогодні зранку росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні.

Внаслідок ворожої атаки знеструмлення споживачів не було. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Укренерго" також повідомляє, що станом на 9:30 14 серпня споживання менше на 1%, ніж вчора у цей же час. Це зумовлено похолоданням вночі.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти в Україні.