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Росіяни атакували два енергооб'єкти в Україні

Фото: окупанти обстріляли енергооб'єкти у двох областях України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі та вранці 14 серпня обстріляли два енергооб'єкти в Україні. Були атаковані об'єкти на півночі та півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначається, вночі російські дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. Станом на ранок всі споживачі вже зі світлом.

Крім того, сьогодні зранку росіяни обстріляли  енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. 

Внаслідок ворожої атаки знеструмлення споживачів не було.  Тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

"Укренерго" також повідомляє, що станом на 9:30 14 серпня споживання менше на 1%, ніж вчора у цей же час. Це зумовлено похолоданням вночі.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти в Україні. 

 

Обстріл України 14 серпня

Цієї ночі російські війська випустили по Україні 23 дрони-камікдазе. Пуски були з декількох напрямків - Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ). Також окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69.

Сили протиповітряної оборони знищили 17 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Відомо, що у двох областях України вночі були атаковані інфраструктурні об'єкти. Йдеться про Чернігівську та Житомирську області.

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УкренергоЕлектроенергіяВійна в УкраїніЕнергетики