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Россияне атаковали два энергообъекта в Украине

Фото: оккупанты обстреляли энергообъекты в двух областях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ночью и утром 14 августа обстреляли два энергообъекта в Украине. Были атакованы объекты на севере и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Ночью российские дроны атаковали энергообъект в северном регионе. Обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. По состоянию на утро все потребители уже со светом.

Кроме того, утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.

В результате вражеской атаки обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Укрэнерго" также сообщает, что по состоянию на 9:30 14 августа потребление меньше на 1%, чем вчера в это же время. Это обусловлено похолоданием ночью.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта в Украине.

 

Обстрел Украины 14 августа

Этой ночью российские войска выпустили по Украине 23 дрона-камикдаза. Пуски были из нескольких направлений - Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ). Также оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59/69.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Известно, что в двух областях Украины ночью были атакованы инфраструктурные объекты. Речь идет о Черниговской и Житомирской области.

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