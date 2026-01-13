Росіяни атакували дроном залізницю на Донеччині: є поранені (фото)

Російські війська дроном атакували залізницю у Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримало двоє працівників "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

"Поранено двох залізничників на Донеччині. Машиніст та оглядачка вагонів. Стан стабільний, надається медична допомога в лікарні. БпЛА не підхопили засоби моніторингу, але обидва були із службовими захисними засобами – це суттєво допомогло", - зазначив Перцовський.

Він також зазначив, що локомотив також був оснащений додатковим захистом, що допомогло зменшити ступінь ураження машиніста.

Зазначається, що залізничники виконували суто цивільну місію із переміщення енергетичного обладнання.

"Черговий підступний прицільний удар по трудівниках-залізничниках, чергова спроба залякати Донеччину. Максимально підтримаємо колег, зробимо все можливе для швидкого одужання", - додав голова правління АТ "Укрзалізниця".