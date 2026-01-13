ua en ru
Россияне атаковали дроном железную дорогу в Донецкой области: есть раненые (фото)

Вторник 13 января 2026 13:44
UA EN RU
Россияне атаковали дроном железную дорогу в Донецкой области: есть раненые (фото) Фото: россияне атаковали дроном железную дорогу в Донецкой области (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)
Автор: Константин Широкун

Российские войска дроном атаковали железную дорогу в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили двое работников "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

"Ранены два железнодорожника в Донецкой области. Машинист и осмотрщица вагонов. Состояние стабильное, оказывается медицинская помощь в больнице. БпЛА не подхватили средства мониторинга, но оба были со служебными защитными средствами - это существенно помогло", - отметил Перцовский.

Он также отметил, что локомотив также был оснащен дополнительной защитой, что помогло уменьшить степень поражения машиниста.

Отмечается, что железнодорожники выполняли чисто гражданскую миссию по перемещению энергетического оборудования.

"Очередной коварный прицельный удар по труженикам-железнодорожникам, очередная попытка запугать Донецкую область. Максимально поддержим коллег, сделаем все возможное для быстрого выздоровления", - добавил председатель правления АО "Укрзализныця".

Удары РФ по железной дороге

В последнее время российская армия систематически наносит удары по железнодорожной инфраструктуре железной дороги. Сначала враг терроризировал железнодорожников на севере страны, в Черниговской и Сумской областях.

Осенью прошлого года там был зафиксирован ряд повреждений поездов и путей. Это приводило к значительным задержкам движения. Также россияне разбомбили вокзал и локомотивное депо в Фастове.

Кроме того, 11 января в результате ночных российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Во время обстрела были ранены работники "Укрзализныци", а десятки поездов курсировали с задержками и измененными маршрутами.

Утром 12 января россияне нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины. "Укрзализныця" организовывает трансферы для пассажиров и восстанавливает поврежденные участки.

