Россияне атаковали дроном железную дорогу в Донецкой области: есть раненые (фото)

Российские войска дроном атаковали железную дорогу в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили двое работников "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

"Ранены два железнодорожника в Донецкой области. Машинист и осмотрщица вагонов. Состояние стабильное, оказывается медицинская помощь в больнице. БпЛА не подхватили средства мониторинга, но оба были со служебными защитными средствами - это существенно помогло", - отметил Перцовский.

Он также отметил, что локомотив также был оснащен дополнительной защитой, что помогло уменьшить степень поражения машиниста.

Отмечается, что железнодорожники выполняли чисто гражданскую миссию по перемещению энергетического оборудования.

"Очередной коварный прицельный удар по труженикам-железнодорожникам, очередная попытка запугать Донецкую область. Максимально поддержим коллег, сделаем все возможное для быстрого выздоровления", - добавил председатель правления АО "Укрзализныця".