Росіяни атакували дроном цивільних під час роздачі гуманітарки у Миколаївській області

Внаслідок удару поранення отримали пʼять людей, серед яких як представники гуманітарної місії, так й місцеві мешканці.

"Всі поранені доставлені в лікарню. Двоє чоловіків та жінка у стані середньої тяжкості, двоє чоловіків - у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога", - пише Кім.

Обстріли України

З початку широкомасштабного вторгнення Російська Федерація систематично завдає ударів по українських населених пунктах, спричиняючи значні руйнування та втрати серед мирного населення. Для атак використовуються різні види озброєння, включаючи ракети, артилерійські системи, дрони-камікадзе та авіацію.

У ніч на 24 листопада ворог атакував Україну 145 безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 71 дрон. Ще 71 безпілотників були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.