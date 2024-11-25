Россияне атаковали дроном гражданских во время раздачи гуманитарки в Николаевской области

В результате удара ранения получили пять человек, среди которых как представители гуманитарной миссии, так и местные жители.

"Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин - в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пишет Ким.

Обстрелы Украины

С начала широкомасштабного вторжения Российская Федерация систематически наносит удары по украинским населенным пунктам, вызывая значительные разрушения и потери среди мирного населения. Для атак используются различные виды вооружения, включая ракеты, артиллерийские системы, дроны-камикадзе и авиацию.

В ночь на 24 ноября враг атаковал Украину 145 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 71 дрон. Еще 71 беспилотников были локально потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.