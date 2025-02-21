Росіяни атакували дроном поліцейських у Куп’янську: є постраждалі

Російська армія 21 лютого атакувала дроном авто поліції у Куп'янську Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Як зазначають у поліції, сьогодні о 07:55 окупанти завдали удару дроном по місту Куп'янську. За попередніми даними, загарбники застосували безпілотник типу "Молнія".
Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому знаходились поліцейські. Троє співробітників Куп'янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі постраждалі правоохоронці перебувають під наглядом лікарів.
За фактом вчинення воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
В ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 дронів, а також дві балістичні ракети. Ворожі ракети були випущені з Криму по Одеській області.
Сили ППО знищили 87 дронів. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Як відомо, що російська армія вже третю ніч поспіль атакує Одеську область. До цього росіяни два дні поспіль обстрілювали енергетичні об'єкти в регіоні. Також вчора окупанти масовано атакували газову інфраструктуру України.
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