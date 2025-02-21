Росіяни атакували дроном поліцейських у Куп’янську: є постраждалі

Обстріли України

В ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 дронів, а також дві балістичні ракети. Ворожі ракети були випущені з Криму по Одеській області.

Сили ППО знищили 87 дронів. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Як відомо, що російська армія вже третю ніч поспіль атакує Одеську область. До цього росіяни два дні поспіль обстрілювали енергетичні об'єкти в регіоні. Також вчора окупанти масовано атакували газову інфраструктуру України.

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