Россияне атаковали дроном полицейских в Купянске: есть пострадавшие

Обстрелы Украины

В ночь на 21 февраля российские войска выпустили по Украине 160 дронов, а также две баллистические ракеты. Вражеские ракеты были выпущены из Крыма по Одесской области.

Силы ПВО уничтожили 87 дронов. Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Как известно, что российская армия уже третью ночь подряд атакует Одесскую область. До этого россияне два дня подряд обстреливали энергетические объекты в регионе. Также вчера оккупанты массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

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