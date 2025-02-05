Росіяни атакували дроном поліцейських у Антонівці, є поранені

Вранці терористи атакували Антонівку, що у передмісті Херсона, за допомогою безпілотного літального апарату (БпЛА). Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо людей:

троє чоловіків 47, 48 та 54 років;

48-річна жінка.

"Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення", - пише обласна прокуратура.

Обстріли України з боку Росії

Росія вдається до обстрілів території України з перших днів повномасштабного вторгнення, використовуючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіацію. Основними цілями атак є енергетична інфраструктура, цивільні об’єкти, житлові райони та військові об’єкти.

Обстріли спричинили значні руйнування та нерідко призводили до загибелі цивільних. Українська протиповітряна оборона (ППО) поступово посилювалася завдяки західній допомозі, що дозволило ефективніше збивати ракети та дрони.

У ніч на 5 січня російські терористи застосували проти України 104 безпілотника й дві балістичні ракети "Іскандер-М". ППО вдалось знищити 57 дронів й ще 42 були локаційно втрачені без негативних наслідків.