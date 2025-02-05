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Россияне атаковали дроном полицейских в Антоновке, есть раненые

Иллюстративное фото: россияне атаковали дроном полицейских в Антоновке, есть раненые (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали беспилотником полицейский автомобиль во время эвакуации раненых в результате предварительного обстрела. Пострадали трое правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

Утром террористы атаковали Антоновку, что в пригороде Херсона, с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате сброса взрывчатки ранения получили четыре человека:

  • трое мужчин 47, 48 и 54 лет;
  • 48-летняя женщина.

"Во время эвакуации пострадавших работниками полиции враг нанес повторный удар, атаковав полицейский автомобиль. В результате трое правоохранителей получили ранения", - пишет областная прокуратура.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия прибегает к обстрелам территории Украины с первых дней полномасштабного вторжения, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию. Основными целями атак являются энергетическая инфраструктура, гражданские объекты, жилые районы и военные объекты.

Обстрелы вызвали значительные разрушения и нередко приводили к гибели гражданских. Украинская противовоздушная оборона (ПВО) постепенно усиливалась благодаря западной помощи, что позволило эффективнее сбивать ракеты и дроны.

В ночь на 5 января российские террористы применили против Украины 104 беспилотника и две баллистические ракеты "Искандер-М". ПВО удалось уничтожить 57 дронов и еще 42 были локально потеряны без негативных последствий.

 

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