Россияне атаковали дроном полицейских в Антоновке, есть раненые

Утром террористы атаковали Антоновку, что в пригороде Херсона, с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате сброса взрывчатки ранения получили четыре человека:

трое мужчин 47, 48 и 54 лет;

48-летняя женщина.

"Во время эвакуации пострадавших работниками полиции враг нанес повторный удар, атаковав полицейский автомобиль. В результате трое правоохранителей получили ранения", - пишет областная прокуратура.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия прибегает к обстрелам территории Украины с первых дней полномасштабного вторжения, используя ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию. Основными целями атак являются энергетическая инфраструктура, гражданские объекты, жилые районы и военные объекты.

Обстрелы вызвали значительные разрушения и нередко приводили к гибели гражданских. Украинская противовоздушная оборона (ПВО) постепенно усиливалась благодаря западной помощи, что позволило эффективнее сбивать ракеты и дроны.

В ночь на 5 января российские террористы применили против Украины 104 беспилотника и две баллистические ракеты "Искандер-М". ПВО удалось уничтожить 57 дронов и еще 42 были локально потеряны без негативных последствий.