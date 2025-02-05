Росія вночі запустила більше сотні дронів й "Іскандери": як відпрацювала ППО
У ніч на 5 лютого Росія застосувала проти України більше сотні дронів й балістичні ракети "Іскандер-М". Через атаку постраждали п'ять областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Вночі терористи застосували:
- 104 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;
- дві балістичні ракети "Іскандер-М".
Повітряну атаку відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 безпілотників у межах Київської, Харківської, Полтавської, Сумської, Черкаської та низки інших областей.
Ще 42 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через атаку постраждали:
- Київська область;
- Кіровоградська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Донецька область.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів цивільної та критичної інфраструктури України, застосовуючи безпілотники, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) й артилерію. Дрони ж терористи запускають майже кожної ночі. Як приклад, у ніч на 4 лютого, росіяни запустили по території України 65 ударних дронів та безпілотників інших типів.
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