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Росія вночі запустила більше сотні дронів й "Іскандери": як відпрацювала ППО

Середа 05 лютого 2025 09:45
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Росія вночі запустила більше сотні дронів й "Іскандери": як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 5 лютого Росія застосувала проти України більше сотні дронів й балістичні ракети "Іскандер-М". Через атаку постраждали п'ять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Вночі терористи застосували:

  • 104 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Повітряну атаку відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 безпілотників у межах Київської, Харківської, Полтавської, Сумської, Черкаської та низки інших областей.

Ще 42 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через атаку постраждали:

  • Київська область;
  • Кіровоградська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Донецька область.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів цивільної та критичної інфраструктури України, застосовуючи безпілотники, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) й артилерію. Дрони ж терористи запускають майже кожної ночі. Як приклад, у ніч на 4 лютого, росіяни запустили по території України 65 ударних дронів та безпілотників інших типів.

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