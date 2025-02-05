Росія вночі запустила більше сотні дронів й "Іскандери": як відпрацювала ППО

У ніч на 5 лютого Росія застосувала проти України більше сотні дронів й балістичні ракети "Іскандер-М". Через атаку постраждали п'ять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Ще 42 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 безпілотників у межах Київської, Харківської, Полтавської, Сумської, Черкаської та низки інших областей.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів цивільної та критичної інфраструктури України, застосовуючи безпілотники, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) й артилерію. Дрони ж терористи запускають майже кожної ночі. Як приклад, у ніч на 4 лютого, росіяни запустили по території України 65 ударних дронів та безпілотників інших типів.

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