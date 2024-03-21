Росіяни атакували дроном автомобіль та обстріляли будинки в Херсонській області, є жертви

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Вчора російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном.

Нагадаємо, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.

Крім цього, того дня окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.

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