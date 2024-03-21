Россияне атаковали дроном автомобиль и обстреляли дома в Херсонской области, есть жертвы

Российские войска продолжают убивать гражданских в Херсонской области. За последние два дня оккупанты атаковали дроном автомобиль и обстреляли дома жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и Херсонскую областную военную администрацию.
По данным Прокудина, час назад российские оккупанты атаковали Великанское. Били в частности по жилому сектору.
"В результате обстрела 70-летняя женщина, которая находилась во дворе дома, получила тяжелые ранения. К сожалению, ее сердце остановилось в карете "скорой", - сообщил глава ОВА.
Он также сообщил, что вчера оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на село Качкаровка.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний местный житель", - сообщил Прокудин.
В то же время в Херсонской ОВА сообщили, что сегодня российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль в Казацком.
"В результате сброса взрывчатки пострадал 74-летний мужчина, он получил взрывную травму и ранение ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался", - добавили в администрации.
Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.
Вчера российские оккупанты атаковали автомобили с гражданскими людьми под Херсоном.
Напомним, 19 марта россияне обстреляли авто с гражданскими недалеко от села Осокоровка. Пострадали люди.
Кроме того, в тот день оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак один человек погиб, пять - получили ранения. Под ударом врага находились многоэтажки, частные дома, учебные заведения, припортовая инфраструктура.
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