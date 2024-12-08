Росіяни атакували дрони Дніпропетровську область: є постраждала (фото)

Російські війська атакували Кам'янський район Дніпропетровської області в ніч на 8 грудня. Постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За його словами, вночі окупанти спрямували на область безпілотники, працювала ППО.
"Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома", - зазначив Лисак.
У п'яти багатоквартирних будинках побиті вікна. Крім того, понівечені комунальне підприємство, коледж, два авто та лінія електропередач.
Наслідки атаки РФ на Кам'янський район Дніпропетровської області 8 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Російські війська почали атакувати Україну дронами після опівночі 8 грудня. Зокрема, у Києві оголосили тривогу через загрозу безпілотників.
До того ж за даними на ранок, 8 грудня, РФ тримає в Чорному та Середземному морях носії крилатих ракет "Калібр". Одночасний залп становить 16 ракет.
Нагадаємо, що загарбники Кам'янський район атакують не вперше. Так, 11 вересня окупанти обстріляли Кам'янський район Дніпропетровської області. Тоді одна людина загинула, двоє постраждали.
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