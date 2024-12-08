Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область: есть пострадавшая (фото)

По его словам, ночью оккупанты направили на область беспилотники, работала ПВО.

"Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", - отметил Лысак.

Последствия атаки РФ

В пяти многоквартирных домах побиты окна. Кроме того, изуродованы коммунальное предприятие, колледж, два авто и линия электропередач.

Последствия атаки РФ на Каменский район Днепропетровской области 8 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)