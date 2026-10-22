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Росіяни атакували дронами залізничну інфраструктуру Полтави, у місті лунали вибухи

23:24 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: російські дрони атакували залізничну інфраструктуру в Полтаві (Getty Images)

Увечері 22 жовтня російські дрони атакували об'єкт залізничної інфраструктури в Полтаві. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

Близько 22:25 у Полтаві пролунали вибухи. Невдовзі стало відомо, що ворожі безпілотники вдарили по об'єкту залізниці.

Які саме пошкодження, а також чи вплине атака на рух поїздів, поки не повідомляють. Інформація уточнюється.

Мешканців закликають перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги.

Полтава потрапляє під удари вже не вперше за тиждень. Увечері 17 жовтня окупанти атакували місто ударними дронами, і загинула людина, ще кілька постраждали. Тоді ворог бив по житловому сектору.

Напередодні тієї атаки Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Удари по великих містах - частина плану російського диктатора Володимира Путіна, який наказав атакувати найбільші міста України.

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ПолтаваВійна в Україні