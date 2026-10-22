Росіяни атакували дронами залізничну інфраструктуру Полтави, у місті лунали вибухи

Полтава потрапляє під удари вже не вперше за тиждень. Увечері 17 жовтня окупанти атакували місто ударними дронами, і загинула людина, ще кілька постраждали. Тоді ворог бив по житловому сектору.

Напередодні тієї атаки Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Удари по великих містах - частина плану російського диктатора Володимира Путіна, який наказав атакувати найбільші міста України.