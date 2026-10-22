Россияне атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в городе раздавались взрывы

Вечером 22 октября российские дроны атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. По предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дьяковнича.
Около 22:25 в Полтаве раздались взрывы. Вскоре стало известно, что вражеские беспилотники ударили по объекту железной дороги.
Какие именно повреждения, а также повлияет ли атака на движение поездов, пока не сообщают. Информация уточняется.
Жителей призывают находиться в безопасных местах к отбою тревоги.
Полтава попадает под удары уже не впервые через неделю. Вечером 17 октября кафиры атаковали город ударными дронами, и погиб человек, еще несколько пострадавших. Тогда враг бил по жилому сектору.
В преддверии той атаки Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Удары по большим городам - часть плана российского диктатора Владимира Путина, приказавшего атаковать крупнейшие города Украины.