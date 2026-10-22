Россияне атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в городе раздавались взрывы

Полтава попадает под удары уже не впервые через неделю. Вечером 17 октября кафиры атаковали город ударными дронами, и погиб человек, еще несколько пострадавших. Тогда враг бил по жилому сектору.

В преддверии той атаки Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Удары по большим городам - часть плана российского диктатора Владимира Путина, приказавшего атаковать крупнейшие города Украины.