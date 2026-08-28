UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни атакували дронами ТЦ у Харкові

11:07 28.08.2026 Пт
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни атакували дронами ТЦ у Харкові (facebook.com/DSNS)

Російські війська вранці 28 серпня атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівольний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог атакував торговельний центр у Київському районі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивного дрона в напрямку міста зі сходу.

Нагадаємо, 27 серпня російські загарбники атакували торговельний центр "Епіцентр" у Харкові. Сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 квадратних метрів. Внаслідок атаки є загиблий на постраждалі.

Також раніше повідомлялося, що росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківВійна в УкраїніАтака дронів