Россияне атаковали дронами ТЦ в Харькове

Напомним, 27 августа российские захватчики атаковали торговый центр "Эпицентр" в Харькове. Произошли частичные разрушения конструкций и пожар на площади 300 квадратных метров. В результате атаки погибший на пострадавшие.

Также ранее сообщалось, что россияне готовятся наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине.