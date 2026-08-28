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Россияне атаковали дронами ТЦ в Харькове

11:07 28.08.2026 Пт
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне атаковали дронами ТЦ в Харькове (facebook.com/DSNS)

Российские войска утром 28 августа атаковали Харьков реактивными дронами. Под ударом оказался торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг атаковал торговый центр в Киевском районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов.

Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивного дрона в направлении города с востока.

Напомним, 27 августа российские захватчики атаковали торговый центр "Эпицентр" в Харькове. Произошли частичные разрушения конструкций и пожар на площади 300 квадратных метров. В результате атаки погибший на пострадавшие.

Также ранее сообщалось, что россияне готовятся наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине.

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